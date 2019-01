Ein Computer sollte auf keinen Fall im Hausmüll landen. Denn im Computer sind einige Teile verbaut, die sogar schädlich für Menschen oder Tiere sind. Deswegen solltet ihr nie einen Computer einfach so in die graue Tonne werfen. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Computer los zu werden. Ihr könnt ihn entweder verkaufen und versuchen, noch Geld damit zu verdienen. Oder ihr bringt ihn zu einer Stelle, die die Geräte kostenlos zurücknimmt. Außerdem gibt es mittlerweile ehrenamtliche Organisationen, an die ihr die alten Computer spenden könnt. Diese Organisationen reparieren dann die Geräte und geben diese zum Beispiel an Bedürftige weiter.