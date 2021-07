Bis jetzt war's so: Wenn man zum Beispiel in einem Restaurant Essen bestellt hat, dann hat man das oft in Plastik verpackt geliefert bekommen. Dazu gehören auch oft Plastikbesteck oder Plastiktrinkhalme. Wenn man aufgegessen und ausgetrunken hat, bleiben die Verpackung und die benutzten Plastikprodukte übrig. Das ist ein riesiges Problem für die Umwelt. Vor allem das Einwegplastik, also alles, was nur einmal benutzt wird, ist ein Problem. Ein berühmtes Beispiel für Einwegplastik ist der Trinkhalm. Dafür gibt es auch eine Menge umweltfreundlichere Alternativen - aber, was können die und was nicht? Checkt hier die Vor - und Nachteile: