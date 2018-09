Die Preisträger werden bekannt gegeben. Quelle: ap

Ausgezeichnet werden in diesem Jahr Khadija Ismayilova aus Aserbaidschan, Yetnebersh Nigussie aus Äthiopien und der Inder Colin Gonsalves. Das Preisgeld beträgt insgesamt 315.000 Euro - das müssen sich die drei Preisträger untereinander teilen. Robert Bilott aus den USA bekommt außerdem einen Ehrenpreis.



Wahrscheinlich habt ihr diese vier Namen noch nie gehört. Kein Wunder, sie waren bisher kaum bekannt. Als Journalisten, Menschenrechtler und Anwälte engagieren sie sich in ihren Ländern aber seit vielen Jahren in wichtigen Projekten. Die Äthiopierin Yetnebersh Nigussie etwa, die selbst blind ist, setzt sich für die Rechte von Behinderten ein. Und der Anwalt Colin Gonsalves kämpft in seiner Heimat Indien gegen Hunger und Armut. Alle vier werden in diesem Jahr mit dem Alternativen Nobelpreis geehrt. Das wurde am Dienstagmorgen verkündet.