Ales Bjaljazki ist ein Menschenrechtsaktivist in Belarus. Das Land Belarus ist seit Wochen in den Nachrichten: dort gibt es nämlich heftige Proteste gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko. Dieser ist seit 26 Jahren an der Macht und wurde erst kürzlich bei einer umstrittenen Wahl wieder gewählt. Viele denken, dass bei dieser Wahl betrogen wurde. Menschen in Belarus können ihre Meinung nicht immer frei sagen und haben kaum ein Mitspracherecht, was in dem Land passiert. Dagegen wehrt sich Ales Beljazki schon seit vielen Jahren. Mit einem von ihm gegründeten Menschenrechtszentrum setzt er sich für die Demokratie und Freiheit in seinem Land ein. Auch Verhaftungen und mehrere Jahre im Gefängnis haben ihn bisher nicht davon abgehalten. Für den "entschlossenen Kampf" für Demokratie und Menschenrechte in Belarus werden er und sein Zentrum mit dem Preis belohnt.

Bildquelle: imago