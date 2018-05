Eure Fragen an Álvaro Soler

Seit drei Jahren lebt Álvaro in Berlin und sein erstes Album "Eterno agosto" (auf deutsch "Ewiger August") stieg direkt auf Platz fünf in den deutschen Charts. Einer seiner größten Hits in Deutschland ist aber wohl der Sommer-Song "El mismo sol" ("Die gleiche Sonne"). Und auch sein neuer Hit ist wieder ein typisch gut gelaunter, poppiger Sommerhit, "la cintura"- was übersetzt so viel heißt wie "die Taille". In dem Hit singt Álvaro darüber, dass er nämlich ziemliche Probleme beim Tanzen hat und denkt, er wäre selber kein guter Tänzer.