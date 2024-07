Okay, diese Nachricht aus dem Tierreich hat selbst Forschende komplett überrascht: Die Ameisenart "Camponotus floridanus" kümmert sich um verletzte Artgenossen! Forschende haben herausgefunden, dass diese Ameisenart sogar Beine amputiert, also komplette Körperteile abtrennt, um ihre Kolleginnen und Kollegen zu retten: Sind andere Ameisen am Oberschenkel verletzt, beißen ihre Kolleginnen oder Kollegen das verletzte Bein am Oberschenkel ab. So verhindern sie, dass sich die Wunde entzündet.