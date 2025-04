logo!: Ameisendiebe am Flughafen in Kenia gefasst

Verbotener Tierhandel, da denkt man eigentlich eher an die Elefantenstoßzähne und Nashorn-Hörner, oder? Hier hatten es zwei Jugendliche allerdings auf etwas viel Kleineres abgesehen. Am Flughafen von Nairobi, der Hauptstadt Kenias, fielen den Sicherheitsleuten beim Durchleuchten des Gepäcks einige mit Watte gefüllte Reagenzgläser auf. Nur, war da nicht nur Watte drin.

Wieso zwei Teenager Ameisen schmuggeln wollten

Die zwei Koffer mit dem seltsamen Fund gehörten zwei 19-Jährigen aus Belgien, die daraufhin festgenommen wurden. Sie hatten die Ameisen fein säuberlich voneinander getrennt in die Gläschen gepackt, worin sie Monate überleben können. Die Belgier wollten sie so aus Kenia herausschmuggeln, um sie in Europa und Asien zu verkaufen. Bei den Ameisen handelte es sich nämlich um eine besondere Art. Manche Menschen zahlen bis zu 200 Euro für ein Tier. In der Unterkunft der Täter wurden mehr als 5.000 Ameisen entdeckt.