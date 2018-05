In einigen Ländern werden Menschen unterdrückt. Quelle: ap

Amnesty bedeutet auf Deutsch "Begnadigung" oder "Straferlass". Die Organisation will also erreichen, dass Menschen gerecht behandelt werden. Damit das klappt, beobachten die Mitarbeiter überall auf der Welt, was in den Ländern passiert. Jedes Jahr veröffentlicht die Organisation einen Bericht, der die Lage der Menschenrechte zeigt. So erfährt es die ganze Welt, wenn ein Land gegen die Menschenrechte verstößt. Dadurch können dann Politiker aus anderen Ländern Druck ausüben, damit das Land etwas ändert.