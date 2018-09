Die Experten wissen nicht genau, wie es zu solchen Gewaltausbrüchen kommen kann. Sie sagen, ein Amoklauf ist ein extremer Ausbruch von Wut, die sich bei einem Menschen meist schon lange vorher angestaut hat oder die Folge einer seelischen Krankheit, die nicht erkannt wurde.



Die Täter, die einen Amoklauf begehen, haben meistens einiges gemeinsam: Fast immer sind es ruhige junge Männer, die wenig Kontakt zu anderen Menschen haben. Oft haben sie große Probleme mit ihrer Familie oder ihren Freunden. Außerdem sind sie meistens sehr frustriert - zum Beispiel in der Schule oder bei ihrer Arbeit. Ihre Probleme sammeln sich an und werden immer größer, bis der Betroffene davon krank wird und durchdreht.



Bei den Opfern kann es sich um Bekannte, aber auch um ganz fremde Menschen handeln. Manchmal tötet sich der Amokläufer selbst. Deshalb kann man häufig nach der Tat schwer feststellen, warum jemand so etwas getan hat.