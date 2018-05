Viele Schüler konnten entkommen. Quelle: dpa

Ein Waffengegner erklärt: "Für einen 19-Jährigen in Florida ist es wahrscheinlich schwieriger, ein Bier zu bekommen als eine solche Waffe." Das Gewehr, das der 19-Jährige bei dem Amoklauf an der Schule benutzt hat, darf man in den USA schon ab 18 Jahren kaufen. Bier dagegen gibt es erst für Menschen ab 21. Immer wieder kommt es in den USA zu solchen Amokläufen und Schießereien. Doch dass Trump an den Waffengesetzen etwas ändern wird, ist sehr unwahrscheinlich. Denn er und viele andere in seiner Partei finden es wichtig, dass die Menschen in den USA ein Recht auf ihre eigene Waffe haben. Erst vor kurzem hat er sogar dafür gesorgt, dass die Waffengesetze noch weiter gelockert wurden.