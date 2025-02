Von rot zu grün: Hurra, ein neues Ampelmännchen ist da!

Knallrote Haare und vorlautes Mundwerk: Kennt ihr diese Zeichentrickfigur noch? Wenn nicht, dann fragt mal eure Eltern oder Großeltern. Denn: Den kleinen Kobold Pumuckl gibt's schon seit über 60 Jahren - erst als Hörspiel und seit mehr als 40 Jahren auch als Zeichentricksendung. Ab sofort ist die Figur noch woanders zu sehen: in dieser Ampel in München!

Warum ausgerechnet in München?

Ganz einfach: Dort ist Pumuckl zuhause. In der Nähe der Ampel befindet sich in der Geschichte die Werkstatt von Meister Eder, bei dem der Kobold wohnt. Bald sollen noch mehr solcher Pumuckl-Ampeln in München entstehen. Wenn ihr mal da seid, könnt ihr also die Augen offen halten!