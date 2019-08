Den antarktischen Winter über können am Südpol grundsätzlich keine Flugzeuge starten und landen. Denn die Dunkelheit und die extreme Kälte machen den Flug in die Antarktis sehr gefährlich. Bei den eisigen Temperaturen würde zum Beispiel der Treibstoff des Flugzeugs fest werden und das Flugzeug könnte nicht weiterfliegen. Deshalb sind die Menschen, die in der Forschungsstation leben und arbeiten, in der Winterzeit abgeschlossen von der Außenwelt. Sie müssen sich selbst mit allen Dingen des Alltags versorgen. Deshalb gibt es zum Beispiel eine riesige Halle unter dem Eis mit Lebensmittelvorräten – alles tiefgekühlt, denn Essen einfrieren ist in der Antarktis kein Problem. Außerdem gibt es ein Gewächshaus, in dem Obst und Gemüse angebaut wird. Es ist nicht viel, aber es reicht, dass jeder ab und zu mal in eine frische Tomate beißen kann.

Bildquelle: Benjamin Eberhardt, IceCube/NSF