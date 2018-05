Vielleicht kennt ihr das: Schulstunden, die ausfallen, weil der Lehrer krank ist und es keinen Ersatz gibt. Es kann ja mal ganz nett sein, eine Freistunde zu haben - aber wenn Unterricht immer wieder ausfällt, ist das ein echtes Problem. Denn wichtiger Unterrichtsstoff bleibt dann einfach liegen. Leider passiert genau das bereits an manchen Schulen. Vor allem an Grundschulen gibt es in Deutschland oft zu wenige Lehrer. Experten warnen nun: Dieses Problem könnte sich in den kommenden Jahren noch verschärfen.