Diesen Artikel zu lesen, macht euch wahrscheinlich kaum Probleme. Doch das geht nicht allen Menschen so. Ungefähr 6,2 Millionen erwachsene Menschen in Deutschland können nur einzelne Sätze lesen und schreiben. Diese Zahl wurde in einem Bericht am Dienstag veröffentlicht. Mehr als die Hälfte von ihnen hat Deutsch als Muttersprache. 2011 waren es noch 7,5 Millionen Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können. Solche Menschen nennt man "Analphabeten". Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sieht die neuen Zahlen als einen "Erfolg für unser Bildungssystem".