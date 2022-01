Das Gerücht, dass Einstein ein schlechter Schüler war, hält sich hartnäckig und sorgt bei einigen von euch vielleicht für Erleichterung. Aber leider stimmt das nicht, das war nämlich ein Missverständnis: Einstein machte seinen Schulabschluss in der Schweiz. Ein Autor, der ein Buch über Einstein und sein Leben schrieb, kannte sich aber mit den Noten in der Schweiz nicht aus. Er sah nur, dass auf Einsteins Zeugnis viele Sechsen standen! Also verbreitete er in seinem Buch die Theorie, dass Einstein ein sehr schlechter Schüler war.

Was er aber nicht wusste: eine Sechs in der Schweiz ist wie eine Eins in Deutschland. Die Sechs ist also die beste Note! Einstein hatte demnach ein ziemlich gutes Zeugnis. Gerade in Physik und Mathe waren seine Leistungen schon damals besonders gut. Nicht so gut war er allerdings in Fremdsprachen.