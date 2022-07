Die Gehälter im Frauenfußball sind in den meisten Fällen deutlich geringer als bei den Männern. Oft sind die Gehälter bei den Frauen sogar so viel niedriger, dass sie im Gegensatz zu den Männern noch einen Nebenjob brauchen. Hier ein Beispiel: Die australische Fußballerin Samantha Kerr verdient rund 480.000 Euro im Jahr, so viel wie keine andere Frauen-Fußballerin auf der Welt. Lionel Messi, der unter den Fußball-Männern am meisten verdient, bekommt hingegen rund 41 Millionen Euro.



Auch in den USA verdienen die Frauen weniger, obwohl dort die Frauennationalmannschaft deutlich mehr Erfolge erzielt als die Männer. Die Nationalspielerinnen haben deswegen vor Gericht geklagt – und Recht bekommen! Der US-Verband zahlt künftig den Frauen genau so viel wie den Männern.