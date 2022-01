Viele Korallenarten tun sich in sogenannten Kolonien zusammen. Das können dann schon mal hunderttausende Korallen sein. Die Kalkröhrchen der Korallen bilden so riesige Unterwasserbauten, die man Korallenriffe nennt. Im Laufe ihres Lebens scheiden die Korallen Kalk aus. So wird der Berg, auf dem sie haften, immer größer. Korallenriffe wachsen übrigens extrem langsam. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten deshalb, dass die großen Riffe viele tausende Jahre alt sind. Das größte Korallenriff der Welt ist das Great Barrier Reef an der Ostküste Australiens. In so einem Riff leben aber nicht nur Korallen, sondern auch viele andere Meereslebewesen. Bis zu neun Millionen Arten können in einem einzigen Riff leben, so wie zum Beispiel Fische, Schnecken, Krebse und Muscheln.