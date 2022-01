Sorry, liebe Italiener, die Chinesen waren leider schneller als ihr. Forscher haben bei Ausgrabungen in China einen 4.000 Jahre alten Topf mit einem Nudelgericht gefunden. 4.000 Jahre alt! Das ist der Beweis, dass in China das allererste Mal Nudeln gegessen wurden. Nachgemacht haben die Italiener den Chinesen die Nudeln aber wahrscheinlich trotzdem nicht. Forscherinnen und Forscher denken, dass die Nudel an vielen Orten gleichzeitig und unabhängig voneinander erfunden wurde. In einer Sache liegen die Italiener aber trotzdem vorne …