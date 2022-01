Bis die Sandkörnchen an einem Strand oder einem Flussufer ankommen, haben sie eine lange Reise hinter sich gebracht. Sand entsteht meist in Gebirgen – und zwar aus viel größeren Steinen. Frost, Hitze, Regen, Wind oder kleinste Lebewesen sorgen immer wieder dafür, dass sich Gesteinsbrocken von den Felsen dort lösen. Das ist ganz normal. Die Gesteinsbrocken kullern nach und nach den Berg runter ins Tal. Dabei zerbrechen sie in kleinere Teile. Diese landen irgendwann in Flüssen und werden von der Strömung des Wassers mitgerissen. Bei ihrem Tauchgang krachen sie immer wieder mit anderen Steinchen oder dem Flussboden zusammen – und werden dabei immer kleiner und kleiner. Dafür sorgen auch das Wasser und die Strömung. Nach langer Zeit entstehen so die winzigen Sandkörnchen. Der Sand wird von den Flüssen ins Meer gespült. Viele Körnchen bleiben unterwegs aber auch schon an Staudämmen oder Flussufern hängen.