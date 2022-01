Was für viele Menschen in Deutschland selbstverständlich ist: Eine (mehr oder weniger) saubere Toilette, die wir immer dann gemütlich besuchen können, wenn wir eben müssen. Das ist für viele Menschen auf der ganzen Welt nicht so selbstverständlich. Teilweise ist der Gang zur Toilette sogar gefährlich. Zum Beispiel in dem Land Indien: Dort leben viele Menschen auf dem Land und davon sehr viele in kleinen Hütten, in denen es weder fließendes Wasser noch ein Badezimmer gibt. Die Menschen müssen dann oft weite Strecken zu Fuß gehen, um ihr Geschäft ungestört im Freien erledigen zu können. Sauberes Wasser zum Händewaschen gibt es meist nicht, so verursachen Keime und Bakterien oft Krankheiten. Das ist besonders für Kinder gefährlich! Immer wieder fordern Hilfsorganisationen deshalb, dass jedes Kind auf der Welt Zugang zu sauberem Wasser und einer Toilette haben soll.