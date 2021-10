Wahrscheinlich habt ihr schon mal einen Science-fiction-Film geschaut: Riesige Raumschiffe gleiten mit mechanisch-dumpfen Geräuschen durch das All, bei einigen Filmen wird sogar geschossen und Dinge explodieren mit lautem Kawumm und Getöse. Für Filme sind solche Geräusche wichtig, sie machen den Film für die Zuschauer erst richtig spannend - so, als wäre man wirklich dabei!

Aber: In echt wäre das nur halb so spektakulär, denn im Weltall würde man original das von einer Explosion hören: ... Nichts!

Geräusche sind nämlich Schall. Und Schall breitet sich wellenförmig aus, so wie wenn ihr einen Stein in Wasser schmeißt und dabei kleine Wellenringe entstehen. Hier auf der Erde werden Schallwellen über die Luft übertragen, so gelangt ein Geräusch an unser Ohr. Im Weltall gibt es aber keine Luft! Das heißt, Schall kann sich dort auch nicht ausbreiten. Selbst wenn ein riesiges Raumschiff dort explodiert - es wäre totenstill.