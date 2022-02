Bei uns ist keine Zahl so gefürchtet, wie diese. Sie soll nämlich Unglück bringen. Auch die 13 kommt in der Bibel vor: Judas ist der dreizehnte Apostel, der beim letzten Abendmahl dabei war und dann Jesus verraten hat. Viele versuchen, die 13 zu meiden. In Hotels gibt es oft keinen dreizehnten Stock und auch keine Zimmernummer 13. Fluggesellschaften überspringen die dreizehnte Sitzreihe einfach.



Doch es gibt auch Kulturen, in denen die 13 eine ganz besonders gute Zahl ist: Im Judentum soll sie Glück bringen. Und in der uralten Kultur der Maya in Mittelamerika gab es die Vorstellung, dass es 13 Himmel gibt.



Was es mit Freitag, dem 13. auf sich hat, erfahrt ihr hier:

Freitag, der 13.