Ferdi Cebi ist ein Altenpfleger aus Paderborn. Er mag seine Arbeit sehr. Er findet aber, dass es wegen der vielen Arbeit viele Probleme in Pflegeheimen gibt. Genau diese Probleme wollte er der Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigen. Deshalb hat er sie in einer Fernsehsendung dazu eingeladen, ihn bei der Arbeit zu besuchen. Am Montag war es dann so weit. Angela Merkel ist nach Paderborn gereist, um Ferdi Cebi zu besuchen.