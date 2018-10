Geboren wurde Angela Dorothea Merkel am 17. Juli 1954 in Hamburg. Aufgewachsen ist sie in Templin in Brandenburg, als Ostdeutschland noch Deutsche Demokratische Republik (DDR) hieß. 1973 zog Angela Merkel nach Leipzig. Dort studierte sie an der Universität Physik. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Physik-Forscherin in Berlin.