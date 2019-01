"Gender" ist englisch und bedeutet Geschlecht. Das Gendersternchen, also das "Geschlechtersternchen", wird also vor allem dann verwendet, wenn sowohl Frauen als auch Männer gemeint sind. Die Jury meint: Der Begriff "Gendersternchen" hat die Auszeichnung "Anglizismus des Jahres" verdient, weil er innerhalb weniger Jahre eine steile Karriere hingelegt hat. Immer mehr Menschen verwenden das Sternchen, weil es ihnen wichtig ist, nicht ein Geschlecht auszuschließen. Klar: Man könnte auch immer beide Formen schreiben, also Freunde und Freundinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen. Das ist allerdings etwas umständlicher und dauert länger.