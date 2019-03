In Christchurch beruhigt sich die Lage langsam wieder. Die Polizei geht wohl davon aus, dass sie alle Täter, die an dem Angriff beteiligt waren, gefasst hat. Trotzdem warnen Polizei und Sicherheitsleute Muslime in ganz Neuseeland. Die Gefahr sei noch nicht vorüber und sie sollen vorsichtshalber zu Hause bleiben.



Sie sollen zunächst auch nicht zu den Freitagsgebeten in die Moscheen gehen, um sich nicht in Gefahr zu begeben. Das Freitagsgebet ist vielen Muslimen aber sehr wichtig. Wenn sie sich aus Angst freitags nicht mehr in ihren Moscheen versammeln können, können sie ihre Religion nicht mehr frei ausleben. Viele Menschen in Neuseeland sind fest entschlossen, sich keine Angst einjagen zu lassen. Denn genau das sei es, was die Täter erreichen wollen. Auch die Regierungschefin Neuseelands will sich nicht von den Tätern einschüchtern lassen.