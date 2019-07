Zunächst solltet ihr wissen: So ein Verbrechen wie in Frankfurt passiert äußerst selten. Etwa sieben Millionen Reisende nutzen jeden Tag die Bahn.



Wachsam sein solltet ihr im Verkehr immer - auch um Unfälle zu vermeiden. Auf Bahnsteigen solltet ihr grundsätzlich darauf achten, nicht zu nah an die Bahnsteigkante zu gehen.