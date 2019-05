Die südasiatische Insel Sri Lanka liegt im Indischen Ozean und ist ein beliebtes Urlaubsland. Sie ist etwa so groß wie das Bundesland Bayern. Fast zeitgleich gab es dort am Ostersonntag mehrere Explosionen, unter anderem in drei christlichen Kirchen, in denen gerade Ostergottesdienste stattfanden. Auch in mehreren beliebten Hotels gab es Explosionen. Dabei wurden 253 Menschen getötet und Hunderte verletzt - auch mehrere Urlauber.