logo!: Umfrage: Jüngere telefonieren nicht gerne

Antwort C kommt für viele Jüngere mal so gar nicht in Frage. Tatsächlich kam jetzt bei einer Umfrage heraus, dass 44 Prozent, also fast jeder Zweite zwischen 16 und 29 Jahren aus Angst schon mal notwendige Anrufe vor sich hergeschoben hat. Termine beim Arzt oder beim Friseur werden lieber per E-Mail oder übers Internet ausgemacht. Bloß nicht telefonieren. Auch mit Freunden oder der Familie schickt sich die Mehrheit der Jüngeren lieber Nachrichten. Und: Viele möchten vor einem Anruf per Nachricht vorgewarnt werden. Also, sowas wie: „Achtung, ich rufe dich gleich an!“