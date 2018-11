Doch Anne Frank und ihre Familie wurden entdeckt, verhaftet und in Lager gebracht. Dort starb Anne Frank mit nur 15 Jahren. Anne Franks Tagebuch zeigt, wie es sich anfühlte, wenn man um sein Leben fürchten musste. Trotzdem erlebte Anne auch Schönes, zum Beispiel verliebte sie sich. Um an Anne Frank zu erinnern, wurde im Jahr 1960 ein Museum in Amsterdam in den Niederlanden eröffnet: das Anne-Frank-Haus. Es ist in dem Haus untergebracht, in dem die Familie Frank sich versteckt hatte. Dort werden unter anderem alle Teile des Tagebuchs von Anne Frank ausgestellt.