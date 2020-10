Schon am Abend nach dem Angriff zündeten Menschen in Nizza vor der Kirche Kerzen für die Opfer an. Am Freitag läuteten um 15 Uhr in ganz Frankreich die Glocken. Es gab Schweigeminuten und Gottesdienste. Viele Menschen sind schockiert und traurig. Regierungschefinnen und -chefs verschiedener Länder stellen sich hinter Frankreich.