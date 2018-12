Die Polizei scheint zu wissen, wer der Täter ist: ein 29-jähriger Mann, der in Straßburg aufgewachsen ist, einige Jahre aber auch in Deutschland lebte. Hier hat er im Gefängnis gesessen, weil er in eine Praxis und eine Apotheke eingebrochen war. Nach seiner Haft wurde er nach Frankreich zurückgeschickt. Warum er in Straßburg um sich geschossen hat und ob er ein Terrorist ist, das weiß die Polizei noch nicht sicher.