Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz war nach der Tat davon überzeugt, dass es ein islamistischer Anschlag war. Tatsächlich ist nun auch seit Dienstagabend bekannt, dass eine Terrorgruppe, die sich "Islamischer Staat", kurz IS, nennt, hinter der Tat steckt.



Der Täter war ein junger Mann, über den man weiß, dass er vor einiger Zeit nach Syrien ausreisen wollte. Dort wollte er sich der Terrorgruppe IS anschließen. Dabei wurde er aber aufgehalten und im April 2019 zu einer Haftstrafe verurteilt, im Dezember wurde er wieder aus dem Gefängnis entlassen. Er hatte einen österreichischen und ein nordmazedonischen Pass und lebte in Österreich. Das sagte das österreichische Innenministerium.



Was Islamismus bedeutet, erklären wir euch hier. Achtung: Islamismus klingt zwar etwas wie die Religion "Islam", es ist aber nicht dasselbe. Islamistische Terroristen wollen Menschen Angst machen - oft mit Gewalt. Ihr Ziel ist es, dass alle Menschen nach ihren extremen Regeln leben. Der Täter von Wien wollte offenbar auch Angst verbreiten.