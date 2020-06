In ganz Deutschland ist es wieder erlaubt, sich mit anderen zu treffen. Dabei ist es immer besser, sich draußen zu treffen statt drinnen. Denn an der frischen Luft kann man sich nicht so leicht mit dem Coronavirus anstecken wie in geschlossenen Räumen. Draußen verfliegt das Virus sozusagen schneller. Wenn ihr doch drinnen andere Menschen trefft - zum Beispiel in der Schule - dann solltet ihr immer darauf achten, gut zu lüften. Macht ruhig auch eure Lehrerinnen und Lehrer darauf aufmerksam, wenn sie es mal vergessen.