Vom Klimawandel habt ihr bestimmt schon einmal gehört. Also davon, dass es langsam immer wärmer auf der Erde wird. Durch den Klimawandel wird es wohl in einigen Gegenden in Zukunft noch heißere Sommer und längere Dürrezeiten geben. Doch auch die Meere verändern sich: Sie steigen an.