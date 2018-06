Viele Pinguine leben in der Antarktis. Quelle: reuters

Trotz der Kälte leben aber viele Tiere im Eis. Pinguine und Robben, aber auch viele Vögel kommen gut mit den Temperaturen zurecht. Das liegt auch daran, dass es in den Ozeanen rund um die Antarktis vor Leben wimmelt. Das Meer ist voller Kleinkrebse wie Krill. Vom Krill wiederum ernähren sich Fische, Wale und Tintenfische. Eisbären gibt es in der Antarktis nicht. Sie leben in der Arktis rund um den Nordpol.