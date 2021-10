Die Antarktis ist ein Ökosystem, welches lebenswichtig für Mensch und Tier ist. Weil das Meer der Antarktis besonders kalt ist, können dort eigentlich riesige Mengen an CO2 gespeichert werden. Allerdings wird das Wasser durch den Klimawandel immer wärmer. Deswegen kann jetzt schon nicht mehr so viel CO2 gespeichert werden wie früher. Das CO2 bleibt also in der Luft und schadet so dem Klima. Außerdem kommen viele Lebewesen im Meer nicht mit den steigenden Temperaturen klar. Ihr Lebensraum ist somit bedroht.