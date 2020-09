Die Antarktis schmilzt

Dass das Eis der Antarktis so schnell schmilzt, kann für große Probleme weltweit sorgen. Zum Beispiel steigt dadurch der Meeresspiegel an. In den vergangenen 100 Jahren ist der Meeresspiegel bereits um 19 Zentimeter gestiegen. Manche Forscher und Forscherinnen vermuten, dass das in Zukunft sogar noch schneller als bisher gedacht passieren könnte. Viele Millionen Menschen, die in Städten und Orten an der Küste leben, wären davon besonders betroffen. Dort käme es dann wohl häufig zu heftigen Überschwemmungen. Und: Viele kleine Inseln würden ganz verschwinden.