Apollo 13 Landekapsel

Quelle: ap

Der Plan ging auf und die Astronauten konnten schließlich in die Landekapsel umsteigen und landeten im pazifischen Ozean - so wie es auch ursprünglich geplant war. Dort wurden sie von einem Schiff eingesammelt und als Helden gefeiert. Die Landung war am 17. April 1970, und auf der ganzen Welt wurde darüber berichtet.