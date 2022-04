Naaaa?! Seid ihr auf uns reingefallen? In der logo!-Sendung haben wir erzählt, dass Sherifs Zeugnisse aus Ägypten in Deutschland wegen eines neuen Gesetzes nicht mehr zählen. Und dass er jetzt seine ganze Schullaufbahn nochmal von vorne anfangen muss. Das war natürlich ein totaler "Schmarrn" - wie man in Bayern sagen würde. Es gibt dieses neue Gesetz gar nicht. Und Sherif muss auch nicht nochmal in die Schule! Wir haben euch bloß mit einem Scherz in den April geschickt! Hier könnt ihr euch den Aprilscherz nochmal ansehen.