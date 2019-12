Der 100. Geburtstag der AWO wird gerade ein bisschen überschattet – von vielen negativen Schlagzeilen in der Presse. Dabei geht es um einen möglichen Skandal bei der AWO in Frankfurt. Der Frankfurt-Chef und andere dort sollen ziemlich hohe Gehälter bekommen haben. Sie sollen also viel mehr Lohn gezahlt bekommen haben, als eigentlich üblich ist. Zum Beispiel die Ehefrau des Frankfurter Oberbürgermeisters, die eine AWO-Kindertagesstätte leitet. Sie soll neben einem hohen Gehalt auch noch einen Dienstwagen – also ein Auto – bekommen haben.