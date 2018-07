Wenn ihr morgens zur Schule müsst, gehen die meisten Erwachsenen zur Arbeit. Doch mehr als 2,5 Millionen Menschen in Deutschland sind arbeitslos. Die meisten von ihnen suchen verzweifelt eine neue Arbeit. Doch eine Arbeit zu finden, ist gar nicht so einfach. Viele Chefs suchen vor allem junge Leute. Sie meinen nämlich, dass die schnell arbeiten, nicht so oft krank werden und nicht so viel Lohn bekommen müssen. Wer schon etwas älter ist, der wird von vielen Chefs abgewiesen. Leute, die älter als 50 Jahre sind, haben oft gar keine Chance mehr, noch einen Job zu finden.