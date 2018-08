Weil sie sich so für ihre Überzeugungen einsetzte, wurde Franklin von vielen Menschen bewundert. Sie gab Konzerte für mehrere US-Präsidenten, zum Beispiel Bill Clinton und Barack Obama. Mehr als 100 ihrer Lieder schafften es in die Charts. 1987 wurde sie als erste Frau überhaupt in die "Rock&Roll-Hall of Fame" aufgenommen. Das ist eine Art Gemeinschaft, in die nur die besten und berühmtesten Musiker der Welt aufgenommen werden. Auf den Tod von Aretha Franklin reagierten viele Menschen betroffen. Einige der bekanntesten Musiker, zum Beispiel Elton John und Carole King, drückten ihre Trauer aus - genauso wie US-Präsident Donald Trump und sein Vorgänger Barack Obama.