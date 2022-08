Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich vieles in dieser Welt verändert. Auch der Handel von bestimmten Produkten funktioniert zum Beispiel nicht mehr so wie früher. Dadurch wurde vieles so teuer, dass sich einige Menschen das nicht mehr leisten können. Wie es dazu kommen konnte, erklärt euch Jennie in diesem Video.

Wieso gerade alles teurer wird