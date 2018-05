Experten haben für eine neue Untersuchung genau berechnet, wie viel Geld Familien in Deutschland zur Verfügung haben. Verglichen haben sie die Daten mit der Situation von Paaren ohne Kinder. Das Ergebnis: Familien mit Kindern haben ein deutlich höheres Risiko dafür, arm zu werden. Besonders schwierig ist die Situation für Familien, in denen sich nur ein Elternteil um das Kind oder die Kinder kümmert - wenn Mutter oder Vater also alleinerziehend sind.