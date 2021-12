Ein Baum der anderen Art

Wer sowieso nicht so viel Platz in der Wohnung hat, für den ist dieser Vorschlag etwas: einen Baum aufmalen! So wie diesen hier auf dem Bild, nur in groß. Dazu eignet sich zum Beispiel eine alte Holz-Palette. Nach dem Malen kannst du Nägel ins Holz hämmern, am besten macht ihr das gemeinsam mit euren Eltern. Daran hängt dann der Weihnachtsschmuck. Wer keine Palette findet, kann auch mehrere unterschiedlich lange Stöcke suchen. Diese hängst du dann mit Schnüren an einem Nagel an der Wand auf: ganz oben ist der kleinste Stock, ganz unten der größte Stock. Dann werden die Stöcke geschmückt.

Bildquelle: colourbox.de