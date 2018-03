Kakteen müssen geschützt werden.

Zum Schutz der vielen Arten gibt es dann noch mal einzelne Regeln. So zum Beispiel für die seltensten Kakteen: Damit die Stachelpflanzen auch noch in ein paar Jahren in den Wüsten und Savannen blühen, dürfen Touristen sie nicht einfach ausgraben und mit nach Hause nehmen.