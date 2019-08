Bedrohte Tier- und Pflanzenarten

Am Samstag startete in der Stadt Genf in der Schweiz die Weltartenschutzkonferenz. Politiker und Experten aus mehr als 180 Ländern sind dabei. Zwölf Tage lang beraten sie darüber, wie Tier- und Pflanzenarten besser geschützt werden können. Denn: Viele Arten sind vom Aussterben bedroht oder sogar bereits ausgestorben. Über ein Thema streiten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz ganz besonders: Elfenbein.