Etwa 815 Millionen hungern weltweit, das ist umgerechnet etwa jeder neunte Mensch. Die meisten davon leben in Südasien und in Afrika, südlich der Wüste Sahara. Auch viele Kinder sind von Hunger betroffen. Experten schätzen, dass etwa 161 Millionen Kinder unter fünf Jahren an Unterernährung leiden – also nicht ausreichend zu essen und zu trinken haben. In einigen Fällen sterben Kinder an den Folgen sogar.