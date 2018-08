Der Abstand zwischen Erde und dem Asteroiden war am Donnerstag für einen kurzen Moment nur noch ungefähr 44.000 Kilometer groß. Das klingt erst einmal nach einem sehr großen Abstand. Es passiert aber nicht oft, dass ein Asteroid der Erde so nahe kommt. Zum Vergleich: Zwischen Erde und Mond ist zehnmal so viel Platz. Deshalb war es für Weltraum-Experten auch ein spannender Moment. Der "2012 TC4" ist etwa 4,6 Milliarden Jahre alt und stammt aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems. Seitdem fliegt der etwa 10 bis 12 Meter große Gesteinsbrocken durch das Weltall.